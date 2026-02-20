La chasse aux œufs de Pâques de l’Hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Paris

L’Hôtel de la Marine invite les enfants à une chasse aux œufs dans les salons d’apparat. En famille, ouvrez l’œil et repérez les petits œufs dissimulées dans les décors !

Partez à la chasse aux œufs dans les salons d’apparat de l’Hôtel de la Marine !

Le dimanche 05 avril 2026

de 15h00 à 17h15

Le lundi 06 avril 2026

de 15h00 à 17h15

gratuit sous condition

Gratuit pour les enfants.

9 euros pour les adultes.

Public enfants et adultes. A partir de 5 ans.

début : 2026-04-05T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-06T20:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-05T15:00:00+02:00_2026-04-05T17:15:00+02:00;2026-04-06T15:00:00+02:00_2026-04-06T17:15:00+02:00

Hôtel de la Marine 2, place de la Concorde 75008 Paris

https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/chasse-aux-aeufs-de-paques https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis https://twitter.com/hoteldelamarine



