La chasse aux œufs de Pâques de l’Hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Paris dimanche 5 avril 2026.
L’Hôtel de la Marine invite les enfants à une chasse aux œufs dans les salons d’apparat. En famille, ouvrez l’œil et repérez les petits œufs dissimulées dans les décors !
Partez à la chasse aux œufs dans les salons d’apparat de l’Hôtel de la Marine !
Le dimanche 05 avril 2026
de 15h00 à 17h15
Le lundi 06 avril 2026
de 15h00 à 17h15
gratuit sous condition
Gratuit pour les enfants.
9 euros pour les adultes.
Public enfants et adultes. A partir de 5 ans.
Hôtel de la Marine 2, place de la Concorde 75008 Paris
