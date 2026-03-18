La chasse aux oeufs des couleurs Salle Jean Paccaud Saint-Martin-en-Bresse

La chasse aux oeufs des couleurs

Salle Jean Paccaud Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 10:00:00

fin : 2026-04-09 12:00:00

Date(s) :

2026-04-09

La chasse aux oeufs des couleurs, activité sur inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34. .

Salle Jean Paccaud Route de Guerfand Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34

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English :

L’événement La chasse aux oeufs des couleurs Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2026-03-18 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III