La chasse aux œufs d’or Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel

La chasse aux œufs d’or

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Yonne

Début : 2026-04-04 15:30:00

fin : 2026-04-06

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06

Des milliers d’œufs en chocolat ont envahi le jardin du château, et c’est à vous de les retrouver ! N’oubliez pas votre panier pour collecter tous les œufs cachés ! Un espace est prévu pour les enfants de moins de 8 ans, et un autre espace est prévu pour les enfants de plus de 8 ans. Nouveauté 2026 ! La déesse Diane aura aussi caché dans le parc du château une trentaine d’œufs sacrés. Certains de ces œufs d’or renfermeront de belles surprises et notamment un précieux sésame… .

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 73 48 01 30 contact@maulnes.com

