La chasse aux oeufs du Museon Museon Arlaten musée de Provence Arles

La chasse aux oeufs du Museon

Dimanche 5 avril 2026 de 9h30 à 18h.

Dernière entrée 17h30. Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:30:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Un parcours ludique en autonomie avec un livret-jeu, pour les enfants et leur famille à partir de 6 ans ! Avec à la fin une récompense très gourmande !

Des œufs et des cloches sont cachés dans le musée.

Il te faudra faire preuve d’ingéniosité et de curiosité pour résoudre les énigmes et réussir à déjouer les pièges. Si tu réussis ta quête, une surprise… sucrée, t’attend à l’accueil du musée !



En partenariat avec le chocolatier Jeff de Bruges

Chocolatier de proximité depuis 1986, les équipes de passionnés chez Jeff de Bruges se feront toujours un plaisir de partager leurs connaissances et leur passion pour le chocolat.

Le Museon Arlaten remercie particulièrement Emilie Cortambert, responsable de la boutique Jeff de Bruges à Arles, pour le concours apporté à cet événement et… pour les chocolats offerts aux participants !



En autonomie, à partir de 6 ans. .

Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 99 info.museon@departement13.fr

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English :

A fun, self-guided tour with a booklet-game, for children and their families aged 6 and over! With a tasty reward at the end!

L’événement La chasse aux oeufs du Museon Arles a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Arles