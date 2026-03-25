La chasse aux œufs la plus fun de Paris débarque chez Rush Action Game Paris Rush Action Game Paris Paris

Cette année, oubliez la chasse aux œufs classique dans le jardin. Chez Rush Action Game Paris, l’aventure se joue en grand. Pendant l’événement La Quête de l’Œuf d’Or, les participants sont invités à plonger dans une immense piscine à boules pour partir à la recherche d’œufs cachés.

Le principe est simple : fouiller, explorer et suivre son instinct pour retrouver les précieux œufs dissimulés dans cette mer colorée. Parmi eux, de nombreux œufs de couleurs permettront de gagner des surprises, des lots ou des petites récompenses gourmandes.

Mais quelque part dans la piscine se cache le trésor ultime : l’Œuf d’Or.

Les chanceux qui réussiront à le trouver gagneront :

– 2 places pour Disneyland Paris pour l’équipe qui aura trouvé l’œuf d’or. Si plusieurs équipes trouvent l’oeuf d’or un tirage au sort sera organisé.

Les autres oeufs de couleurs permettront de gagner des chocolats, des boîtes de bonbons, des gourdes, des places chez Rush…

Avec cette animation, Rush Action Game propose une chasse aux œufs revisitée, plus fun, plus immersive et résolument tournée vers l’aventure. Une expérience ludique qui promet fous rires, surprises et moments de partage pour petits et grands.

Entre chasse au trésor, esprit de jeu et gourmandise, la Quête de l’Œuf d’Or s’annonce comme l’une des sorties les plus originales à faire à Paris pendant Pâques, en famille ou entre amis !

Informations pratiques :

Événement : La Quête de l’Œuf d’Or

Lieu : Rush Action Game Paris – 16 rue Amelot – 75011 Paris – Métro Bastille / Chemin Vert / Breguet Sabin

Public : familles, enfants à partir de 9 ans, groupes d’amis

Principe : chasse aux œufs immersive dans une piscine à boules avec lots à gagner – 10 défis à relever en une heure

Lot principal : 2 places pour Disneyland Paris

Durée de l’opération du Vendredi 3 avril à 18h au lundi 6 avril à 22h.

Tarifs disponibles sur notre site internet

À l’occasion de Pâques, Rush Action Game transforme sa piscine à boules en véritable terrain d’aventure chocolatée avec la “Quête de l’Œuf d’Or”, une chasse aux œufs immersive et pleine de surprises à vivre en famille ou entre amis.

Du vendredi 03 avril 2026 au lundi 06 avril 2026 :

dimanche

de 10h00 à 22h00

samedi

de 10h00 à 22h00

vendredi

de 18h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-03T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-06T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-03T18:00:00+02:00_2026-04-03T22:00:00+02:00;2026-04-04T10:00:00+02:00_2026-04-04T22:00:00+02:00;2026-04-05T10:00:00+02:00_2026-04-05T22:00:00+02:00

Rush Action Game Paris 16 rue Amelot 75011 Paris

+33140318772 paris@rushactiongame.fr https://www.facebook.com/rushactiongameparis https://www.facebook.com/rushactiongameparis



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