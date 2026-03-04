La chasse aux oeufs Parc de la Mairie Pléneuf-Val-André

La chasse aux oeufs

Parc de la Mairie 31 Rue de l’Hôtel de Ville Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 11:00:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-06

La Ville de Pléneuf-Val-André donne rendez-vous aux enfants pour sa traditionnelle chasse aux œufs. Les petits gourmands devront se munir de leurs paniers pour récolter les chocolats cachés dans le parc de la Mairie.

Organisée par la Mairie avec la participation des jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes. .

Parc de la Mairie 31 Rue de l’Hôtel de Ville Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 13 00

