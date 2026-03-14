La chasse aux œufs royale ! Château de Grignan Grignan

La chasse aux œufs royale !

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Œufs dorés, œufs de couleur, œufs peints, de toutes tailles, formes ou variétés, ils ont tous été disséminés dans le parcours de visite et les extérieurs du château. Venez-les repérer, répondez à nos énigmes et vous repartirez avec votre butin chocolaté !

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Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

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English :

golden eggs, colored eggs, painted eggs, of all shapes, sizes and varieties, they’ve all been scattered around the tour route and outside the château. Come and spot them, answer our riddles and you’ll go home with your chocolate booty!

L’événement La chasse aux œufs royale ! Grignan a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes