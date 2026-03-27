La Chasse aux Trésors au Château Guillaume-Le-Conquérant Place Guillaume le Conquérant Falaise
La Chasse aux Trésors au Château Guillaume-Le-Conquérant Place Guillaume le Conquérant Falaise lundi 6 avril 2026.
La Chasse aux Trésors au Château Guillaume-Le-Conquérant
Place Guillaume le Conquérant Château Guillaume-Le-Conquérant Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:00:00
fin : 2026-04-06 12:00:00
Date(s) :
2026-04-06
La Ville de Falaise invite petits et grands à une grande chasse aux Trésors dans la basse cour du château Guillaume-le-Conquérant.
Un événement familial et ludique qui ravira les amateurs de chocolat !
de 10h à 12h Gratuit
Les enfants sont sous la responsabilité des adultes accompagnants
La Ville de Falaise invite petits et grands à une grande chasse chasse aux Trésors dans la basse cour du château Guillaume-le-Conquérant.
Un événement familial et ludique qui ravira les amateurs de chocolat !
de 10h à 12h Gratuit
Les enfants sont sous la responsabilité des adultes accompagnants .
Place Guillaume le Conquérant Château Guillaume-Le-Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 61 44
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English : La Chasse aux Trésors au Château Guillaume-Le-Conquérant
The town of Falaise is inviting young and old alike to a treasure hunt in the lower courtyard of the Château Guillaume-le-Conquérant.
This fun-filled family event is sure to delight chocolate lovers!
from 10am to 12pm Free
Children are the responsibility of accompanying adults
L’événement La Chasse aux Trésors au Château Guillaume-Le-Conquérant Falaise a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Falaise Suisse Normande
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