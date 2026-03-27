La Chasse aux Trésors au Château Guillaume-Le-Conquérant Place Guillaume le Conquérant Falaise

La Chasse aux Trésors au Château Guillaume-Le-Conquérant

Place Guillaume le Conquérant Château Guillaume-Le-Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-06

La Ville de Falaise invite petits et grands à une grande chasse aux Trésors dans la basse cour du château Guillaume-le-Conquérant.

Un événement familial et ludique qui ravira les amateurs de chocolat !

de 10h à 12h Gratuit

Les enfants sont sous la responsabilité des adultes accompagnants

La Ville de Falaise invite petits et grands à une grande chasse chasse aux Trésors dans la basse cour du château Guillaume-le-Conquérant.

Un événement familial et ludique qui ravira les amateurs de chocolat !

de 10h à 12h Gratuit

Les enfants sont sous la responsabilité des adultes accompagnants .

Place Guillaume le Conquérant Château Guillaume-Le-Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 61 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Chasse aux Trésors au Château Guillaume-Le-Conquérant

The town of Falaise is inviting young and old alike to a treasure hunt in the lower courtyard of the Château Guillaume-le-Conquérant.

This fun-filled family event is sure to delight chocolate lovers!

from 10am to 12pm Free

Children are the responsibility of accompanying adults

L’événement La Chasse aux Trésors au Château Guillaume-Le-Conquérant Falaise a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Falaise Suisse Normande