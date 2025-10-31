La Chasse d’Halloween rue de la Folie méricourt Rue de la Folie Mericourt PARIS

La Chasse d’Halloween rue de la Folie méricourt Rue de la Folie Mericourt PARIS vendredi 31 octobre 2025.

La Chasse aux Intrus de la Folie

Préparez-vous pour une aventure excitante à la Rue de la Folie Méricourt ! Rejoignez-nous pour La Chasse aux Intrus de la Folie, un événement unique où vous devrez mettre vos compétences à l’épreuve pour trouver les intrus cachés dans la folie ambiante. En famille, cette chasse aux intrus est faite pour vous ! Préparez-vous à relever le défi que vous ont concocté les commerçants de la Folie Mericourt. Êtes-vous prêt à explorer la folie et à débusquer les intrus?

Rejoignez-nous Rue de la Folie Méricourt pour une chasse d’Halloween bien insolite !

Le 31/10 et le 1/11, la rue de la Folie Méricourt se transforme pour Halloween. Les enfants devront dénicher intrus, énigmes et bonbons !

Du vendredi 31 octobre 2025 au samedi 01 novembre 2025 :

vendredi, samedi

de 10h30 à 19h30

gratuit

Vous recevrez le livret de la chasse 24h le 29 octobre par mail suite à votre inscription.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-31T11:30:00+01:00

fin : 2025-11-01T20:30:00+01:00

Date(s) : 2025-10-31T10:30:00+02:00_2025-10-31T19:30:00+02:00;2025-11-01T10:30:00+02:00_2025-11-01T19:30:00+02:00

Rue de la Folie Mericourt 2 rue de la folie mericourt 75011 du 2 au 62 rue de la folie mericourtPARIS

https://www.eventbrite.com/e/billets-la-chasse-aux-intrus-de-la-folie-familles-1756685998109?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl lafoliedamour11@gmail.com