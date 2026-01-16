La chasse est ouverte ​ Saint-Branchs

La chasse est ouverte ​

Dimanche 8 Mars à 16h Journée internationale des droits des femmes La chasse est ouverte ​

La Cie Sale Gamine vous propose son spectacle La chasse est ouverte . Plongez dans l’univers de ces sorcières , objet d’une chasse depuis le 16 ième siècle, véritable génocide de femmes, qui sévit aujourd’hui sous d’autres formes plus invisibles…

L’humour, les personnages hauts en couleurs, le travail In situ dans des lieux atypiques et tous terrains,l’interaction avec les spectateurs et l’univers musical forment un mélange explosif au service du propos.

D’Anne Sylvestre à Boris Vian, en passant par Lhasa, Pierre Perret oules Triplettes de Belleville, ces personnages revisitent la chanson Française pour exprimer ce qui ne se dit pas, ce qui grince, ce qui frotte mais qui sonne pourtant. 13 .

Avenue de la Foire Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 57 69 34 patrice.beyrand@free.fr

Sunday, March 8 at 4pm International Women’s Rights Day The hunt is on ?

Cie Sale Gamine presents its show La chasse est ouverte . Dive into the world of these witches , hunted since the 16th century, a veritable genocide of women…

