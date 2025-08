La Chasse Sauvage soirée jeu immersif Auberge du Val Sans Retour Tréhorenteuc

Auberge du Val Sans Retour Tréhorenteuc

12 août 2025 19:00:00

12 août 2025

La Chasse Sauvage, jeu conté participatif en immersion dans les légendes arthuriennes, à l’Auberge Val sans Retour.

Grande partie de La Chasse Sauvage, entre jeu de société et jeu de rôle, animée par une conteuse.

Alors que Camelot est en proie à un nouveau danger, les chevaliers de la Table Ronde parviendront-ils à sauver la Cour du Roi ?

Lancelot, Merlin, Morgane, Viviane, Yvain… Venez incarner vos personnages de légendes favoris et en apprendre plus sur leur légende au cours de la partie !

24.5€ avec repas inclus. Réservation obligatoire. A 19h. .

Auberge du Val Sans Retour 5 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 52 60

