Paimpont

La Chasse Sauvage Soirée Jeux et Contes

2 Rue des Forges Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 19:00:00

fin : 2026-04-15 21:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Soirée jeux et contes

Une soirée immersive dans un jeu alternatif du célèbre jeu des Loups-Garous de Thiercelieux, animée par un conteur

A partir de 19h au Pas Sage de Brocéliande Privatisation

Places limités (réservation via le QR code)

Participation à partir de 12 ans

Place incluant le repas (Burger BG, boeuf ou poulet + frites + dessert) boissons à part .

2 Rue des Forges Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 41 59 88

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English :

L’événement La Chasse Sauvage Soirée Jeux et Contes Paimpont a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Brocéliande