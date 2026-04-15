La Chasse Sauvage Soirée Jeux et Contes Paimpont
La Chasse Sauvage Soirée Jeux et Contes Paimpont mercredi 15 avril 2026.
Paimpont
La Chasse Sauvage Soirée Jeux et Contes
2 Rue des Forges Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 19:00:00
fin : 2026-04-15 21:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Soirée jeux et contes
Une soirée immersive dans un jeu alternatif du célèbre jeu des Loups-Garous de Thiercelieux, animée par un conteur
A partir de 19h au Pas Sage de Brocéliande Privatisation
Places limités (réservation via le QR code)
Participation à partir de 12 ans
Place incluant le repas (Burger BG, boeuf ou poulet + frites + dessert) boissons à part .
2 Rue des Forges Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 41 59 88
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English :
L’événement La Chasse Sauvage Soirée Jeux et Contes Paimpont a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Brocéliande
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