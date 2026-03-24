La Châtaigneraisienne Salle Clemenceau La Châtaigneraie

La Châtaigneraisienne

Salle Clemenceau Avenue Clemenceau La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Randonnées vélo, VTT et marche

La Châtaigneraisienne est organisée par les cyclos du Pays de la Châtaigneraie.

Départ la salle Clemenceau entre 7h30 et 10h00, pour des circuits de vélo, VTT et marche.

– VTT 15, 24, 34 à 59 km

– Pédestre 8, 13, 17 et 22 km

Tarifs 7€ 6€ licenciés 4€ pour les moins de 15 ans.

Sandwich et boissons offerts à l’arrivée ravitaillements sur les circuits.

Renseignements par téléphone. .

Salle Clemenceau Avenue Clemenceau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 09 54 33 23

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English :

Cycling, mountain biking and walking

L’événement La Châtaigneraisienne La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin