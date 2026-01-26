La Chatelaine ! Laval

La Chatelaine !

28 Place Albert Jacquard Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 13:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

La vie de château à vélo, par la route et par les chemins de la Mayenne ! Deux randonnées Gravel et Route pour visiter les châteaux de la Mayenne et découvrir les plus beaux spots !

Les Audax Lavallois, en collaboration avec Laval Tourisme, et avec la présence de Nature is Bike, vous invitent à la CHÂTELAINE 2026 !

Samedi 7 mars, départ à 13h 28 place André Jacquard LAVAL

– 2 parcours ROUTE de 70 et 100k (brevet fédéral, allure audax ou libre)

– 2 parcours GRAVEL de 55 et 80k (un parcours inédit, une 15aine de points de vues sur les Château Mayennais !).

Présentation de Nature is Bike Ravito offert à l’arrivée !

INSCRIPTION sur HELLO ASSO

Traces disponibles quelques jours avant l’événement sur l’application gratuite ON PISTE

Ravito offert à l’arrivée. .

28 Place Albert Jacquard Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 78 04 73 contact@audax-lavallois.fr

English :

Chateau life by bike, by road and on the paths of the Mayenne! Two Gravel and Route tours to visit the castles of the Mayenne and discover the most beautiful spots!

