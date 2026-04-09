La Chatte en Feu x Nuit Brune à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris

Le 17 avril, Chatte en Feu et Nuit Brune s’unissent pour une soirée exceptionnelle à La Machine du Moulin Rouge. Après de longues mois sans Chatte en Feu, le retour devait être inoubliable ! On invite pour l’occasion le collectif queer Nuit Brune, qui enflamme les nuits montpelliéraines.

Créer des espaces de fête pour nous et par nous, c’est le socle de nos univers et on compte bien vous en faire profiter. La fête, les espaces de joie, faire communauté sont plus que jamais politique. Faites-nous confiance et les vibes seront au rendez-vous.

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La Chatte en Feu est une soirée qui prône la liberté d’être soi-même, de danser comme on l’entend et de passer un moment sans se soucier de faire des stories. Cette soirée a été imaginée en priorité pour les femmes et les personnes queer, mais reste ouverte à toustes dans le respect de cette intention.

Nuit Brune né en 2022 à Montpellier, ce collectif underground milite pour des espaces safer, inclusifs et flamboyants, où la musique et la liberté se rencontrent. Performances, DJ sets bouillants, atmosphère pailletée et revendicative : Nuit Brune est une véritable célébration de la diversité, qui défie les normes et embrasse les marges.

Merci de respecter toutes les personnes présentes et de veiller les un·es sur les autres. Nous sommes ensemble pour passer une bonne soirée, nous ne tolérons aucun comportement ou commentaire discriminant. En cas de besoin, n’hésitez pas à alerter nos bénévoles safety ou le staff de la Machine du Moulin Rouge.

Attention : NO PHOTO/VIDEO ! Le non-respect de cette règle entraînera l’exclusion de la soirée. Des gommettes seront posées sur les objectifs de vos téléphones à l’entrée.

Nous nous réservons le droit de refuser l’entrée/d’exclure toute personne qui ne respecterait pas nos valeurs afin de préserver notre public.

Cet événement est réservé aux personnes de plus de 18 ans

La Chatte en Feu collabore avec le collectif Nuit Brune pour une soirée exceptionnelle ce 17 avril 2026 à La Machine !

Le vendredi 17 avril 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 17 à 20 euros.

Priorité pour les femmes et les personnes queer, reste ouverte à toustes dans le respect de cette intention.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:55:00+02:00

fin : 2026-04-18T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T23:55:00+02:00_2026-04-17T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/la-chatte-en-feu-x-nuit-brune/ https://fb.me/e/5oquV0tn0 https://fb.me/e/5oquV0tn0



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