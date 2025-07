LA CHATTE MÉTAMORPHOSÉE EN FEMME OPÉRETTE OFFENBACH Le Jardin des SOL Lys

LA CHATTE MÉTAMORPHOSÉE EN FEMME OPÉRETTE OFFENBACH Le Jardin des SOL Lys dimanche 27 juillet 2025.

LA CHATTE MÉTAMORPHOSÉE EN FEMME OPÉRETTE OFFENBACH

Le Jardin des SOL 2 Rue du Lavoir Lys Nièvre

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27 17:00:00

fin : 2025-07-27 18:30:00

Date(s) :

2025-07-27

Créée en 1858, La Chatte métamorphosée en femme présente un caractère pour le moins étonnant. La bouffonnerie et le piquant ne lui font pas défaut, mais on y trouve aussi de la mélancolie, de la noirceur même, des ombres, des ambiguïtés. Bref, un musicien différent de l’idée par trop univoque qu’on s’en fait parfois.

L’histoire s’inspire d’une fable de La Fontaine dont l’origine est un apologue d’Esope intitulé La chatte et Aphrodite , où une jeune femme, amoureuse d’un jeune homme, demande à Aphrodite-Vénus d’être transformée en chatte pour être près de lui. .

Le Jardin des SOL 2 Rue du Lavoir Lys 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 43 88 45 jl.rubinstein@icloud.com

English : LA CHATTE MÉTAMORPHOSÉE EN FEMME OPÉRETTE OFFENBACH

German : LA CHATTE MÉTAMORPHOSÉE EN FEMME OPÉRETTE OFFENBACH

Italiano :

Espanol :

L’événement LA CHATTE MÉTAMORPHOSÉE EN FEMME OPÉRETTE OFFENBACH Lys a été mis à jour le 2025-07-15 par COORDINATION NIEVRE