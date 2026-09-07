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La chaumière briéronne à travers l’objectif, Maison du Parc naturel régional de Brière, Île de Fédrun

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Parc naturel régional de Brière · Île de Fédrun

La chaumière briéronne à travers l’objectif, Maison du Parc naturel régional de Brière, Île de Fédrun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison du Parc naturel régional de Brière
Adresse
214, rue du Chef de l’île 44 720 Saint-Joachim
Ville
44720 Île de Fédrun
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Limité à 15 personnes

La chaumière briéronne à travers l’objectif Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Maison du Parc naturel régional de Brière Loire-Atlantique

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:50:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:50:00+02:00

À travers le regard de la photographie, découvrez la chaumière et la vie quotidienne sur l’île de fédrun entre 1850 et 1950, entre archives et présent.

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À travers le regard de la photographie, découvrez la chaumière et la vie quotidienne sur l’île de fédrun entre 1850 et 1950, entre archives et présent.

©

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