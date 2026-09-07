La chaumière briéronne à travers l’objectif, Maison du Parc naturel régional de Brière, Île de Fédrun

Informations pratiques

La chaumière briéronne à travers l’objectif Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Maison du Parc naturel régional de Brière Loire-Atlantique

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:50:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:50:00+02:00

À travers le regard de la photographie, découvrez la chaumière et la vie quotidienne sur l’île de fédrun entre 1850 et 1950, entre archives et présent.

Maison du Parc naturel régional de Brière 214, rue du Chef de l’île 44 720 Saint-Joachim Île de Fédrun 44720 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-naturel-briere.com/agenda/ »}]

À travers le regard de la photographie, découvrez la chaumière et la vie quotidienne sur l’île de fédrun entre 1850 et 1950, entre archives et présent.

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