La Chauve-souris Salle polyvalente ilot Porte-Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot

La Chauve-souris

Salle polyvalente ilot Porte-Campagne 6 rue des pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

La Chauve-Souris fut le coup de maître de Johann Strauss II, roi de la valse et de l’opérette viennoise.

À l’occasion d’un bal masqué organisé dans la villégiature du Prince Orlofsky, le Docteur Falke met en oeuvre un plan pour se venger de son ami Eisenstein.

Durée 2h15

Salle polyvalente ilot Porte-Campagne 6 rue des pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 65 91 56 microfolie@ville-ste-livrade47.fr

English : La Chauve-souris

The Bat was the master stroke of Johann Strauss II, king of Viennese waltz and operetta.

At a masked ball at Prince Orlofsky’s resort, Doctor Falke sets out to take revenge on his friend Eisenstein.

Running time: 2 hours 15 minutes

