La Chauve Sourit Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras

La Chauve Sourit

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Caroline Le Flour

Caroline raconte avec humour, authenticité et désinvolture son combat contre le cancer. La force de ce récit est d’être aussi drôle que poignant, donnant avec légèreté à cette aventure personnelle une dimension universelle.

Vous voulez rire de la maladie ? Ressentir à quel point il y a de la vie ? C’est par ici…

Caroline 37 ans a été militaire puis marketeuse burnoutée . Pour lui rappeler qu’il y avait pire dans la vie un cancer lui est tombé dessus. Ça pourrait plomber l’ambiance ? Bien au contraire ! Elle a décidé d’en rire et d’en profiter pour donner un sens à sa vie. .

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59 lemiroir@ville-gujanmestras.fr

