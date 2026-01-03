La Chéniéroise

Chéniers Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Randonnée pédestre labellisée Rando Qual’iti Creuse, avec 4 circuits 8, 12, 16 et 20 kms. Inscriptions de 7h30 à 9h à la salle des loisirs.

Rens et inscriptions 06 77 45 17 40 ou 06 98 79 37 43 .

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 45 17 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Chéniéroise

L’événement La Chéniéroise Chéniers a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Pays Dunois