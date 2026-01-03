La Chéniéroise Chéniers
Randonnée pédestre labellisée Rando Qual’iti Creuse, avec 4 circuits 8, 12, 16 et 20 kms. Inscriptions de 7h30 à 9h à la salle des loisirs.
Rens et inscriptions 06 77 45 17 40 ou 06 98 79 37 43 .
Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 45 17 40
