La Chevauchée ARC-en-CIEL Le Boupère dimanche 1 mars 2026.
2 Rue du Bocage Le Boupère Vendée
Tarif : – –
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
CONCERT EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION La Chevauchée ARC-en-CIEL
La Chorale A Not’Bon Choeur accompagnée de la Chorale Olicante des Essarts
vous proposent un concert en faveur de l’association La Chevauchée ARC-en-CIEL
Salle du Bocage 85510 LE BOUPERE
Participation libre
BAR CAFÉ PÂTISSERIES .
2 Rue du Bocage Le Boupère 85510 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 90 31 20 eric.baty530@orange.fr
English :
CONCERT IN FAVOR OF La Chevauchée ARC-en-CIEL ASSOCIATION
