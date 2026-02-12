LA CHEVAUCHÉE DES OUZBEKS

Autignac Hérault

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Pièce de théâtre à 18h à la salle Marc Cassot, présentée par la Compagnie SerSau.

Comédie tout public de Frédérico Benincasa.

Entrée libre, participation au chapeau.

Trois comédiens que tout oppose se retrouvent bloqués sur scène un soir de première.

Trois victimes du star-system qui vont tenter, envers et contre tout, de sauver leur première représentation.

Autignac 34480 Hérault Occitanie

English :

Play at 6pm at Salle Marc Cassot, presented by Compagnie SerSau.

Comedy for all audiences by Frédérico Benincasa.

Free admission, participation by hat.

Three comedians with nothing in common find themselves stuck on stage on opening night.

Three victims of the star system who will try, against all odds, to save their first performance.

