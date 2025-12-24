LA CHEVAUCHÉE DES OUZBEKS

Place Jean Moulin Laurens Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Pièce de théâtre présentée par la Compagnie SerSau. Comédie tout public de Frederico Benincasa. Réservation conseillée Participation au chapeau

Ouverture des portes à 20h.

Trois comédiens que tout oppose se retrouvent bloqués sur scène un soir de première. Trois victimes du star-system qui vont tenter, envers et contre tout, de sauver leur première représentation.

Pièce de théâtre présentée par la Compagnie SerSau. Comédie tout public de Frederico Benincasa. Réservation conseillée Participation au chapeau

Ouverture des portes à 20h.

Trois comédiens que tout oppose se retrouvent bloqués sur scène un soir de première. Trois victimes du star-system qui vont tenter, envers et contre tout, de sauver leur première représentation. .

Place Jean Moulin Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30 mediatheque@mairie-laurens.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Play presented by Compagnie SerSau. Comedy for all audiences by Frederico Benincasa. Reservations recommended ? Participation by hat

Doors open at 8pm.

Three comedians with nothing in common find themselves stuck on stage on opening night. Three victims of the star system who will try, against all odds, to save their first performance.

L’événement LA CHEVAUCHÉE DES OUZBEKS Laurens a été mis à jour le 2025-12-22 par 34 OT AVANT-MONTS