La Chevauchée en Forêt de Lyons Neuf-Marché Seine-Maritime 1 juillet 2025

La Chevauchée en Forêt de Lyons est un itinéraire de randonnée équestre qui vous plongera au cœur de l’une des plus grandes hétraies de France. Pendant 35km laissez-vous envoûter par ses charmes et ses richesses. N’oubliez pas que cette randonnée peut s’effectuer dans les deux sens, soit au départ de Neuf-Marché soit au départ de Croisy-sur-Andelle.

1- Neuf-Marché

Face au totem de départ à Neuf-Marché, prenez à gauche et suivez le balisage orange. Vous quitterez la route rapidement pour rejoindre la magnifique forêt de Lyons.

2- Carrefour des 4 Cantons

Profitez d’une petite pause au carrefour des 4 Cantons avant de reprendre votre chemin

3- Bézu-la-Forêt

Vous quitterez la forêt pour rejoindre la commune de Bézu-la-Forêt et son petit cours d’eau, la Lévrière. Faites un petit détour pour admirer le château de la Fontaine du Houx et si l’envie vous prend, le musée de la ferme de Rome vous fera découvrir les instruments et les procédés de transformation du lait

4- Intersection des deux saisons

Vous arrivez ensuite à une nouvelle intersection. Si vous vous baladez pendant les périodes de chasse, soit du 15 octobre au 28 février, vous avez interdiction d’emprunter le chemin nord à travers la forêt (arrêté ONF). Il faudra alors passer par les petits hameaux de Fleury-la-Forêt avant de rejoindre les grands hêtres de la forêt. En dehors de cette période, donc entre le 1er mars et le 14 octobre, vous pourrez profiter de la variante de l’itinéraire à travers la forêt.

5- Point de raccord

Ici, vous rejoignez l’itinéraire principal. Que vous avez choisi de passer par la forêt ou par les petits hameaux, poursuivez désormais votre route en suivant le balisage.

6- Gite Le Gardian

Votre parcours s’achève ici, au centre de tourisme équestre du Val-SaintPierre. Vous et vos chevaux seront accueillis comme des rois.

English : La Chevauchée en Forêt de Lyons

La Chevauchée en Forêt de Lyons is a horse-riding itinerary that plunges you into the heart of one of France?s largest heathlands. For 35km, let yourself be enchanted by its charms and riches. Don’t forget that this ride can be taken in either direction, either from Neuf-Marché or from Croisy-sur-Andelle.

1- Neuf-Marché

Opposite the starting totem pole in Neuf-Marché, turn left and follow the orange signs. You’ll soon leave the road and enter the magnificent Lyons forest.

2- Carrefour des 4 Cantons

Take a short break at the Carrefour des 4 Cantons before continuing on your way

3- Bézu-la-Forêt

Leave the forest behind and head for the commune of Bézu-la-Forêt and its small stream, the Lévrière. Take a detour to admire the Château de la Fontaine du Houx and, if you feel like it, visit the Musée de la Ferme de Rome to discover the instruments and processes used to process milk

4- Intersection of the two seasons

You then come to a new intersection. If you are walking during the hunting season, from October 15 to February 28, you are forbidden to take the northern path through the forest (ONF decree). You’ll have to pass through the small hamlets of Fleury-la-Forêt before reaching the forest’s tall beech trees. Outside this period, i.e. between March 1 and October 14, you can enjoy the alternative route through the forest.

5- Connection point

Here you rejoin the main route. Whether you have chosen to go through the forest or the small hamlets, continue on your way following the signs.

6- Gite Le Gardian

Your journey ends here, at the Val-Saint-Pierre equestrian tourism center. You and your horses will be welcomed like royalty.

Deutsch :

La Chevauchée en Forêt de Lyons ist eine Reitroute, die Sie in eines der größten Feuchtgebiete Frankreichs eintauchen lässt. Lassen Sie sich auf einer Strecke von 35 km von seinem Charme und seinen Reichtümern verzaubern. Dieser Ausritt kann in beide Richtungen unternommen werden, entweder von Neuf-Marché oder von Croisy-sur-Andelle aus.

1- Neuf-Marché

Gegenüber dem Start-Totem in Neuf-Marché biegen Sie links ab und folgen der orangefarbenen Markierung. Sie werden die Straße schnell verlassen und den wunderschönen Wald von Lyons erreichen.

2- Carrefour des 4 Cantons (Kreuzung der 4 Kantone)

Genießen Sie eine kleine Pause an der Kreuzung « Carrefour des 4 Cantons », bevor Sie Ihren Weg fortsetzen

3- Bézu-la-Forêt

Sie verlassen den Wald und erreichen die Gemeinde Bézu-la-Forêt mit dem kleinen Fluss Lévrière. Machen Sie einen kleinen Umweg, um das Schloss Fontaine du Houx zu bewundern und wenn Sie Lust haben, können Sie im Museum der Ferme de Rome die Instrumente und Verfahren der Milchverarbeitung kennen lernen

4- Kreuzung der zwei Jahreszeiten

Anschließend gelangen Sie zu einer weiteren Kreuzung. Wenn Sie während der Jagdzeit (15. Oktober bis 28. Februar) wandern, ist es Ihnen verboten, den nördlichen Weg durch den Wald zu nehmen (ONF-Erlass). Sie müssen dann durch die kleinen Weiler von Fleury-la-Forêt gehen, bevor Sie die großen Buchen des Waldes erreichen. Außerhalb dieser Zeit, also zwischen dem 1. März und dem 14. Oktober, können Sie die Variante des Weges durch den Wald nutzen.

5- Anschlusspunkt

Hier treffen Sie wieder auf die Hauptroute. Egal, ob Sie durch den Wald oder durch die kleinen Weiler gegangen sind, folgen Sie nun der Markierung.

6- Gite Le Gardian

Ihr Weg endet hier, im Zentrum für Reittourismus Val-Saint-Pierre. Hier werden Sie und Ihre Pferde wie Könige empfangen.

Italiano :

La Chevauchée en Forêt de Lyons è un itinerario a cavallo che vi farà immergere nel cuore di una delle più grandi brughiere francesi. Per 35 km, lasciatevi incantare dal suo fascino e dalle sue ricchezze. Non dimenticate che questo percorso può essere effettuato in entrambe le direzioni, da Neuf-Marché o da Croisy-sur-Andelle.

1- Neuf-Marché

Di fronte al cartello di partenza a Neuf-Marché, girate a sinistra e seguite le indicazioni arancioni. Presto lascerete la strada e raggiungerete la magnifica foresta di Lione.

2- Carrefour dei 4 Cantoni

Fate una breve pausa al Carrefour des 4 Cantons prima di proseguire il cammino

3- Bézu-la-Forêt

Lasciatevi alle spalle la foresta e dirigetevi verso Bézu-la-Forêt e il suo piccolo fiume, la Lévrière. Fate una breve deviazione per ammirare il castello di Fontaine du Houx e, se ne avete voglia, il museo della fattoria di Roma vi mostrerà gli strumenti e i processi utilizzati per la lavorazione del latte

4- Intersezione delle due stagioni

Si arriva quindi a un altro incrocio. Se si cammina durante la stagione della caccia, cioè dal 15 ottobre al 28 febbraio, non è consentito percorrere il sentiero settentrionale attraverso la foresta (decreto ONF). Dovrete attraversare le piccole frazioni di Fleury-la-Forêt prima di raggiungere i grandi faggi della foresta. Al di fuori di questo periodo, cioè tra il 1° marzo e il 14 ottobre, è possibile percorrere il percorso alternativo attraverso la foresta.

5- Punto di collegamento

È il punto in cui ci si ricongiunge al percorso principale. Sia che abbiate scelto di attraversare il bosco o le piccole frazioni, continuate il vostro cammino seguendo le indicazioni.

6- Gite Le Gardian

Il vostro viaggio termina qui, al centro di turismo equestre della Val-Saint-Pierre. Voi e i vostri cavalli sarete accolti come dei reali.

Español :

La Chevauchée en Forêt de Lyons es un itinerario a caballo que le sumergirá en el corazón de uno de los mayores brezales de Francia. Durante 35 km, déjese hechizar por sus encantos y riquezas. No olvide que este paseo puede realizarse en ambos sentidos, desde Neuf-Marché o desde Croisy-sur-Andelle.

1- Neuf-Marché

Frente al tótem de salida en Neuf-Marché, gire a la izquierda y siga las marcas naranjas. Pronto abandonará la carretera y llegará al magnífico bosque de Lyon.

2- Carrefour des 4 Cantons

Haga una breve pausa en el Carrefour des 4 Cantons antes de proseguir su camino

3- Bézu-la-Forêt

Deje atrás el bosque y diríjase a Bézu-la-Forêt y a su pequeño río, el Lévrière. Desvíese un poco para admirar el castillo de Fontaine du Houx y, si le apetece, el museo de la granja de Roma le mostrará los instrumentos y procesos utilizados para transformar la leche

4- Intersección de las dos estaciones

A continuación, llegará a otra intersección. Si camina durante la temporada de caza, es decir, del 15 de octubre al 28 de febrero, no está autorizado a tomar el sendero norte que atraviesa el bosque (decreto de la ONF). Tendrá que atravesar las pequeñas aldeas de Fleury-la-Forêt antes de llegar a las grandes hayas del bosque. Fuera de este periodo, es decir, entre el 1 de marzo y el 14 de octubre, podrá disfrutar de la ruta alternativa a través del bosque.

5- Punto de conexión

Aquí es donde se retoma la ruta principal. Tanto si ha elegido atravesar el bosque como las pequeñas aldeas, continúe su camino siguiendo las señales.

6- Casa rural Le Gardian

Su viaje termina aquí, en el centro de turismo ecuestre Val-Saint-Pierre. Usted y sus caballos serán recibidos como reyes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-17 par Normandie Tourisme