La Chevauchée Fantastique Bogny-sur-Meuse

Platelle des 4 fils Aymon Bogny-sur-Meuse Ardennes

événement sportif qui nous tient à et que nous co-organisons avec les bénévoles Téléthon de Bogny-sur-Meuse Cette année, Venez retrouver Les 24H de la Chevauchée encore plus Fantastique !!Le thème du Téléthon cette année est le 3637. Nous vous proposons un parcours Boisé et CORSÉ (what else) s’articulant sur une Boucle de 3637 mètres ! A réaliser autant de fois que vous voulez en marchant ou en courant.Pour pimenter la chose, on vous lance un défi fou!Vous êtes prêts ? …..GRAVIR LE MONT TELETHON !!Et Atteindre ses 3637 mètres de D+ !!Rien que ça !! Ça équivaut à 25 tours .Si ça vous fait peur, on vous propose (non pas des remontées mécaniques) mais de le réaliser en Duo ou en Trio Le départ officiel sera le 1er novembre midi avec la bénédiction de la compagnie Légendaire, sur la plateforme des 4 fils Aymon. Mais vous pouvez démarrer quand vous voulez, nous sommes là 24h, jusqu’au dimanche 2/11 midi.Merci de partager à vos amis, famille,Venez marcher, courir, pour 1 ou plusieurs tours, Venez atteindre un sommet pour l’Espoir! Si tu es prêt à gravir le Mont Téléthon commente DEFI FOU MONT TELETHON A votre avis qui est prêt à relever ce Défi ???Inscription sur www.ledossard.com

English :

this year, come and find Les 24H de la Chevauchée even more fantastic! This year’s Telethon theme is 3637. We’re offering you a wooded and CORSÉ (what else) course over a 3637-meter loop! To spice things up, we’re throwing down the gauntlet for you! Are you ready?…to climb Mount Telethon!…and reach its 3637 meters of D+!…that’s it!…! That’s the equivalent of 25 laps… If you’re afraid of it, we’re offering you the chance to do it as a Duo or Trio (not with a lift). The official start will be at noon on November 1, with the blessing of the Compagnie Légendaire, on the platform of the 4 fils Aymon. But you can start whenever you like, we’re here for 24 hours, until Sunday 2/11 noon.Please share with your friends, family,Come walk, run, for 1 or more laps, Come reach a summit for Hope! If you’re ready to climb Mount Telethon, comment DEFI FOU MONT TELETHON Who do you think is ready to take up this challenge? Register at www.ledossard.com

German :

ein Sportereignis, das uns am Herzen liegt und das wir gemeinsam mit den Freiwilligen von Bogny-sur-Meuse organisieren Dieses Jahr werden die 24H de la Chevauchée noch fantastischer!Das Thema des diesjährigen Telethon ist die 3637. Wir schlagen Ihnen eine bewaldete und herzhafte (was sonst) Strecke vor, die sich über eine 3637 Meter lange Schleife erstreckt! Um die Sache noch spannender zu machen, stellen wir Sie vor eine verrückte Herausforderung: Sind Sie bereit, den MONT TELETHON zu erklimmen und 3637 Meter Höhenunterschied zu überwinden? Das entspricht 25 Runden. Wenn Sie Angst davor haben, bieten wir Ihnen an (keine Skilifte), es im Duo oder Trio zu schaffen. Der offizielle Start ist am 1. November mittags mit dem Segen der Kompanie Légendaire auf der Plattform der 4 Söhne Aymons. Aber Sie können jederzeit starten, wir sind 24 Stunden bis Sonntag, den 2.11. mittags da, bitte teilen Sie es Ihren Freunden und Verwandten mit, kommen Sie zu Fuß, laufen Sie, für eine oder mehrere Runden, kommen Sie und erreichen Sie einen Gipfel für die Hoffnung! Wenn du bereit bist, den Telethon-Berg zu besteigen, kommentiere DEFI FOU MONT TELETHON Wer ist deiner Meinung nach bereit, diese Herausforderung anzunehmen??? Anmeldung unter www.ledossard.com

Italiano :

quest’anno, venite a scoprire Les 24H de la Chevauchée ancora più fantastiche! Il tema di Telethon di quest’anno è 3637. Vi proponiamo un percorso boscoso e CORSÉ (che altro) su un anello di 3637 metri! Potete farlo tutte le volte che volete, camminando o correndo, e per ravvivare il tutto vi proponiamo una sfida pazzesca: siete pronti?… a scalare il Monte Telethon e a raggiungere i suoi 3637 metri di D+, tutto qui! È l’equivalente di 25 giri… Se questo vi spaventa, vi offriamo la possibilità di farlo in duo o in trio (non con l’ascensore). La partenza ufficiale sarà a mezzogiorno del 1° novembre, con la benedizione della Compagnie Légendaire, sulla piattaforma dei 4 fili Aymon. Ma potete iniziare quando volete, siamo qui per 24 ore, fino a mezzogiorno di domenica 2/11. Condividete questa iniziativa con i vostri amici e familiari. Venite a camminare, a correre, per 1 o più giri, venite a raggiungere una vetta per la Speranza! Se sei pronto a scalare il Monte Téléthon, commenta su DEFI FOU MONT TELETHON Chi pensi sia pronto a raccogliere questa sfida? Iscriviti su www.ledossard.com

Espanol :

este año, venga a descubrir las 24H de la Chevauchée aún más fantásticas! El tema del Teletón de este año es 3637. Te proponemos un recorrido arbolado y CORSÉ (qué si no) sobre un bucle de 3637 metros Puedes hacerlo tantas veces como quieras, andando o corriendo, y para darle un toque picante, ¡te proponemos un reto de locos! ¿Estás preparado?… subir al monte Telethon y alcanzar sus 3637 metros de D+, ¡eso es todo! Eso equivale a 25 vueltas… Si eso te asusta, te ofrecemos la posibilidad de hacerlo en dúo o en trío (no con ascensor). La salida oficial será el 1 de noviembre a mediodía, con la bendición de la Compagnie Légendaire, en el andén de los 4 fils Aymon. Pero puedes empezar cuando quieras, estaremos aquí durante 24 horas, hasta el mediodía del domingo 2/11. Por favor, comparte esto con tus amigos y familiares. Ven a caminar, a correr, durante 1 o más vueltas, ¡ven a alcanzar una cumbre por la Esperanza! Si estás listo para escalar el Monte Téléthon, comenta en DEFI FOU MONT TELETHON ¿Quién crees que está listo para aceptar este reto? Inscríbete en www.ledossard.com

