La Chèvre de Monsieur Seguin Galerie Félicie Gréoux-les-Bains

La Chèvre de Monsieur Seguin

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – – EUR

Prix Libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 18:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-12

Histoires de Loup et de Liberté avec Alphonse Daudet et Alfred de Vigny. La petite chèvre s’ennuie, elle préfère danser la farandole au son du violon!

Spectacle suivi d’une petite collation. Avec la compagnie La Brouette.

Sur réservation.

.

Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 25 76 94 cie.labrouette@orange.fr

English :

Histoires de Loup et de Liberté with Alphonse Daudet and Alfred de Vigny. The little goat is bored, and prefers to dance the farandole to the sound of the violin!

Show followed by a snack. With La Brouette company.

Reservations required.

