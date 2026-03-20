La chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault fête Pâques !

Rue de la Batterie Bruyères-et-Montbérault Aisne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

Les cloches sont passées à Bruyères !

Venez chercher les œufs au milieu des chèvres et des poules, le lapin vous attendra !!

Alors rendez-vous à la chèvrerie de Bruyères le samedi 4 à 10h30, 14h30 et à 16h, et le dimanche 5 à 10h30 !

(sur réservation obligatoire en envoyant un sms au 06 22 08 61 80 en précisant le nom nombre de personnes date et heure choisies) .

Rue de la Batterie Bruyères-et-Montbérault 02860 Aisne Hauts-de-France +33 6 22 08 61 80

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English :

The bells have rung in Bruyères!

L’événement La chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault fête Pâques ! Bruyères-et-Montbérault a été mis à jour le 2026-03-18 par OT du Pays de Laon