La chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault fête Pâques ! Bruyères-et-Montbérault
La chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault fête Pâques ! Bruyères-et-Montbérault samedi 4 avril 2026.
La chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault fête Pâques !
Rue de la Batterie Bruyères-et-Montbérault Aisne
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05
Les cloches sont passées à Bruyères !
Venez chercher les œufs au milieu des chèvres et des poules, le lapin vous attendra !!
Alors rendez-vous à la chèvrerie de Bruyères le samedi 4 à 10h30, 14h30 et à 16h, et le dimanche 5 à 10h30 !
(sur réservation obligatoire en envoyant un sms au 06 22 08 61 80 en précisant le nom nombre de personnes date et heure choisies) .
Rue de la Batterie Bruyères-et-Montbérault 02860 Aisne Hauts-de-France +33 6 22 08 61 80
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English :
The bells have rung in Bruyères!
L’événement La chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault fête Pâques ! Bruyères-et-Montbérault a été mis à jour le 2026-03-18 par OT du Pays de Laon