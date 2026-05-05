LA CHICA, Le Rocher de Palmer, Cenon

LA CHICA Jeudi 15 octobre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 28€ | Tarif Abonné.e : 25€ | Tarif Infidèle : 25€ | Tarif PMR/PSH : 25€ | Enfants de moins de 12 ans : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T23:30:00+02:00

La Chica n’est jamais vraiment là où on l’attend. De projet en projet, elle se métamorphose et se renouvelle, qu’elle soit seule au piano et mobilise sa puissance intérieure (La Loba), ou convoque l’énergie d’un orchestre (avec El Duende Orchestra, avec qui elle a reçu en 2025 une Victoire du Jazz, catégorie musiques du monde). Son nouvel album enregistré en 2026 était précédé de singles illuminés d’électro-pop, toujours en espagnol. Le parcours d’une artiste hors-normes, inclassable, puisant son inspiration dans les profondeurs de ses racines vénézuéliennes ou plongeant avec panache dans le bain urbain et bigarré de Belleville. Elle fascine, façonne et nous ouvre des passages vers un imaginaire habité, imprégné de spiritualité, qui révèle sa sensibilité, son intensité, sa force vitale.

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/la-chica-15102026-1830 »}]

Un peu chamane, un peu sauvage, sculptrice de sons et d’émotions, La Chica n’en finit pas de nous envoûter. Chacun de ses concerts est une invocation du merveilleux, tendue sur un fil magnétique. Musiques du monde