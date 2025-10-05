LA CHICA X EL DUENDE – DOME DE GASCOGNE Auch

LA CHICA X EL DUENDE Début : 2026-01-17 à 20:00. Tarif : – euros.

Insaisissable artiste franco vénézuélienne à la voix envoûtante, La Chica est une autrice compositrice au style indéfinissable. Des racines sud-américaines, une enfance bercée par le mysticisme et le métissage culturel, elle joue dans ses textes et compositions de ses multiples influences. L’esprit multiculturel, urbain et moderne de son quartier parisien de Belleville, l’inspire également et ce sont ces deux côtés de l’océan qu’elle réunit dans ses sonorités musicales.Habituellement seule sur scène, son véritable terrain d’action, elle convoque ici l’énergie de tout un orchestre.A ses côtés, le jeune pianiste franco-colombien Marimo Palma, dit El Duende et ses musiciens atypiques déploient des mélodies aux inspirations latines à la fois imprégnées de jazz et de classique. La voix de La Chica se mue alors en une force collective transcendante.Il faut dire que ces deux-là se connaissent depuis un moment : leur rencontre remonte à l’enfance, auprès de la même professeure de piano, qui les marquera à jamais en leur dévoilant la voie de la création universelle.Des retrouvailles sous la forme d’une création hybride aux couleurs folk orchestrales, puissante et singulière.Dans ce concert électrisant au parfum déroutant, la fusion des deux univers est totale, faisant se croiser les destins de ces deux êtres écorchés à vif, exaltés par le souffle de la vie et du son en grand format. En coréalisation avec le Criart

