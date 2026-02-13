La chimie verte, une solution innovante pour un avenir durable ?, Palais universitaire de Strasbourg, Strasbourg
La chimie verte, une solution innovante pour un avenir durable ?, Palais universitaire de Strasbourg, Strasbourg lundi 23 mars 2026.
La chimie verte, une solution innovante pour un avenir durable ? Lundi 23 mars, 15h00 Palais universitaire de Strasbourg Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-23T15:00:00+01:00 – 2026-03-23T16:30:00+01:00
Fin : 2026-03-23T15:00:00+01:00 – 2026-03-23T16:30:00+01:00
L’impact du changement climatique se faisant de plus en plus sentir, il est urgent de réussir une transition écologique pour un développement soutenable et durable. Face à ce défi majeur, la chimie a aussi son mot à dire, c’est précisément le rôle de la chimie verte. Développer une chimie propre, sûre et respectueuse des ressources naturelles s’impose comme une alternative d’avenir, mais aussi comme une source d’innovation. Qu’est-ce que la chimie verte ? Et comment celle-ci peut-elle répondre aux enjeux du développement durable et soutenir la transition écologique ?
Palais universitaire de Strasbourg 9, place de l’Université, Strasbourg Strasbourg 67000 Quartier des XV Bas-Rhin Grand Est
Avec Caitlyn DUSSART, coordinatrice Chimie Verte Academy et Stefan CHASSAING, professeur en chimie, Université de Strasbourg