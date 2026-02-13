La chimie verte, une solution innovante pour un avenir durable ?, Palais universitaire de Strasbourg, Strasbourg

La chimie verte, une solution innovante pour un avenir durable ? Lundi 23 mars, 15h00 Palais universitaire de Strasbourg Bas-Rhin

L’impact du changement climatique se faisant de plus en plus sentir, il est urgent de réussir une transition écologique pour un développement soutenable et durable. Face à ce défi majeur, la chimie a aussi son mot à dire, c’est précisément le rôle de la chimie verte. Développer une chimie propre, sûre et respectueuse des ressources naturelles s’impose comme une alternative d’avenir, mais aussi comme une source d’innovation. Qu’est-ce que la chimie verte ? Et comment celle-ci peut-elle répondre aux enjeux du développement durable et soutenir la transition écologique ?

Avec Caitlyn DUSSART, coordinatrice Chimie Verte Academy et Stefan CHASSAING, professeur en chimie, Université de Strasbourg