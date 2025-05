LA CHISPA FESTIVAL FLAMENCO – Rue Biron Ganges, 6 juin 2025 07:00, Ganges.

LA CHISPA Édition 2025 , c’est parti ! Cette année encore, préparez-vous à une explosion de passion et de rythmes enivrants au pied des Cévennes. LA CHISPA fera vibrer la ville de Ganges les vendredi 6 et samedi 7 juin 2025.

Pour cette 4e édition, nous avons l’immense honneur d’accueillir le grand guitariste Jerónimo MAYA, accompagné d’artistes de renom , notamment CHINO, jeune danseur et frère de YIYO.

Notre ambition: réunir sur une même scène des talents venus de France et d’Espagne, afin de célébrer toute la richesse et la diversité du flamenco.

Bien que cette édition soit allégée, elle vous réserve des ateliers artistiques de haut vol, une décoration éblouissante, une gastronomie savoureuse et du bonheur pour chacun de vos sens.

Vendredi 6 juin

13h30 15h Cours de Palmas avec Cristo CORTES Salle de danse, 8 rue de l’Olivette

19h 21h DJ Lisa DE CRISTO Electro-Flamenco-Latino Devant la Médiathèque

21h Concert de Jeronimo Maya (guitare), José Cordoba, Moskito (percussion), Sebastian Fernandez, El Chino (danse), Felix Saavedra Heredia, Tio Felix (chant, guitare), Cristo Cortes (chant, palmas), Emilio Cortes (chant, palmas), Melchor Campos (chant, palmas) Cour de la Médiathèque (18€/pers., billetterie au Café du Siècle)

23h30 1h DJ Lisa DE CRISTO Electro-Flamenco-Latino Devant la Médiathèque

Restauration et buvette à partir de 19h devant la Médiathèque

Samedi 7 juin

9h 11h Masterclass danse avec Sebastian Fernandez, El Chino Salle de danse, 8 rue de l’Olivette

12h 14h Cours de Cajon avec Moskito Salle de danse, 8 rue de l’Olivette

14h30 16h30 Masterclass guitare avec Jeronimo Maya Salle de danse, 8 rue de l’Olivette

19h présentation de l’école de Flamenco en Cévennes, scène ouverte flamenca Rue Biron

Restauration et buvette à partir de 19h devant le Siècle

Rejoignez-nous dans cette belle fête de la culture et de la passion. La musique, la danse ,les rencontres et l’amitié seront au cœur de ce festival, nous vous attendons avec impatience pour des instants inoubliables.

Réservation aux 04.67.73.83.95 et 06.47.16.71.70 .

Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 83 95

English :

LA CHISPA Edition 2025 , here we go! Once again this year, get ready for an explosion of passion and intoxicating rhythms at the foot of the Cévennes. LA CHISPA will rock the town of Ganges on Friday June 6 and Saturday June 7, 2025.

German :

LA CHISPA Ausgabe 2025 , es geht los! Auch in diesem Jahr können Sie sich auf eine Explosion von Leidenschaft und berauschenden Rhythmen am Fuße der Cevennen gefasst machen. LA CHISPA wird die Stadt Ganges am Freitag, den 6. und Samstag, den 7. Juni 2025 zum Beben bringen.

Italiano :

LA CHISPA edizione 2025, ci siamo! Anche quest’anno, preparatevi a un’esplosione di passione e di ritmi inebrianti ai piedi delle Cévennes. LA CHISPA scuoterà la città di Ganges venerdì 6 e sabato 7 giugno 2025.

Espanol :

LA CHISPA Edición 2025 , ¡allá vamos! Un año más, prepárese para una explosión de pasión y ritmos embriagadores a los pies de las Cevenas. LA CHISPA hará vibrar la ciudad de Ganges el viernes 6 y el sábado 7 de junio de 2025.

