La Chocolatada Place André Meunier Bordeaux

La Chocolatada Vendredi 12 décembre, 16h00 Place André Meunier Gironde

Gratuit

Ho ho ho !

Vendredi 12 décembre, Les P’tits Gratteurs vous invitent sur la place André Meunier pour célébrer les fêtes de fin d’année !

Venez profiter de ce moment festif et convivial, en compagnie de nos partenaires avec qui nous avons concocté un programme aux p’tits oignons !

Bonne humeur, filouteries et gourmandises seront au rendez-vous !

Gratuit & ouvert à tous.tes !

// AU PROGRAMME //

À partir de 16h : Distribution de crêpes, gaufres, gâteaux, sablés, pop-corn, chocolat chaud et café ☕ Avec l’Épicerie Solidaire, le Centre d’animation St Michel, Promofemmes, la Maison des Familles, CACM Events, Atelier 21 et le Café Fantoche

→ 16h : Les adhérentes de Promofemmes lanceront le bal en vous égayant de leurs douces voix avec leur chorale !

‍♀️ De 16h à 18h : Animations & découvertes ‍♂️

→ Atelier décoration de sapin avec Promofemmes

→ Atelier décoration de fêtes de fin d’année avec le Centre d’animation St-Michel

→ Atelier pyrogravure + achat/don/participation libre pour récupérer un sapin en bois construit en novembre, lors de la journée « Usine du Père-Noël » à La Planche

→ Atelier linogravure & stand de présentation avec Récup’R

→ Atelier cuisine & stand de sensibilisation au gaspillage alimentaire avec E-graine

→ Atelier créatif hivernal avec La Boucle

→ Distribution de boîtes cadeaux solidaires & stand de sensibilisation autour du sans-abrisme. Échange de mots doux garantis !

→ Quizz littérature jeunesse avec Artilus ❓

→ Coin lectures hivernales avec la Bibliothèque des Capucins

→ Chants créoles de Noël avec CACM Events

→ Jeux géants en bois avec Ludoludik ♟

→ Women Across Borders

→ Ateliers créatifs avec La Cabane Éclairée

→ Les Droits du Piéton ‍♀️

→ Activité créative avec Atelier 21

→ Don de livres surprise emballés, atelier de création de minis sapins et décos de Noël à partir d’un livre & stand de présentation de l’association La Récré

→ Un brin timide ? Comptez sur le GIP Médiation pour vous rencontrer, orienter et inviter à participer et profiter de la manifestation

→ À 18h : Spectacle de Noël – “Sac à Bafouilles” de la Compagnie Azul Bangor

Pour clôturer cette édition de la Chocolatada dans la joie et la bonne humeur, nous vous invitons à assister à un spectacle monté par la compagnie Azul Bangor !

Retrouvez un joyeux luron accompagné de Lulu, sa jument et Polo, son poney pour un conte familial de Noël mêlant poésie, humour et technique de cavalier !

Projet collectif et participatif co-organisé en partenariat avec les associations :

L’Épicerie Solidaire ; Promofemmes ; Centre d’animation St-Michel ; Café Fantoche ; CACM Events ; Les Droits du Piéton ; Bordeaux Métropole / E-graine ; La Cloche ; La Cabane Éclairée ; Artilus ; La Boucle ; La Récré ; Maison des Familles ; La Bibliothèque des Capucins ; Ludoludik ; La Planche ; Récup’R ; Atelier 21 ; GIP Médiation ; Women Across Borders ; La Cabane à Gratter ; Yakafaucon ; La Halle des Douves

L’évènement est totalement gratuit, mais si vous souhaitez soutenir notre association ainsi que ses actions socio-culturelles dans le quartier, vous pouvez adhérer à prix libre juste ici : https://www.helloasso.com/…/adhesion-2025-les-p-tits…

// INFOS PRATIQUES //

Vendredi 12 décembre

⏰ De 16h à 19h

Place André Meunier, Bordeaux

Comment venir ?

En : 6 minutes depuis la gare

En : arrêt Sainte-Croix (tram C et D)

En : arrêt Gustave Eiffel (ligne G)

