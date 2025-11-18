La Chocolatada Place André Meunier Bordeaux
La Chocolatada Vendredi 12 décembre, 16h00 Place André Meunier Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-12T16:00:00 – 2025-12-12T19:00:00
Fin : 2025-12-12T16:00:00 – 2025-12-12T19:00:00
Ho ho ho !
Vendredi 12 décembre, Les P’tits Gratteurs vous invitent sur la place André Meunier pour célébrer les fêtes de fin d’année !
Venez profiter de ce moment festif et convivial, en compagnie de nos partenaires avec qui nous avons concocté un programme aux p’tits oignons !
Bonne humeur, filouteries et gourmandises seront au rendez-vous !
Gratuit & ouvert à tous.tes !
// AU PROGRAMME //
À partir de 16h : Distribution de crêpes, gaufres, gâteaux, sablés, pop-corn, chocolat chaud et café ☕ Avec l’Épicerie Solidaire, le Centre d’animation St Michel, Promofemmes, la Maison des Familles, CACM Events, Atelier 21 et le Café Fantoche
→ 16h : Les adhérentes de Promofemmes lanceront le bal en vous égayant de leurs douces voix avec leur chorale !
♀️ De 16h à 18h : Animations & découvertes ♂️
→ Atelier décoration de sapin avec Promofemmes
→ Atelier décoration de fêtes de fin d’année avec le Centre d’animation St-Michel
→ Atelier pyrogravure + achat/don/participation libre pour récupérer un sapin en bois construit en novembre, lors de la journée « Usine du Père-Noël » à La Planche
→ Atelier linogravure & stand de présentation avec Récup’R
→ Atelier cuisine & stand de sensibilisation au gaspillage alimentaire avec E-graine
→ Atelier créatif hivernal avec La Boucle
→ Distribution de boîtes cadeaux solidaires & stand de sensibilisation autour du sans-abrisme. Échange de mots doux garantis !
→ Quizz littérature jeunesse avec Artilus ❓
→ Coin lectures hivernales avec la Bibliothèque des Capucins
→ Chants créoles de Noël avec CACM Events
→ Jeux géants en bois avec Ludoludik ♟
→ Women Across Borders
→ Ateliers créatifs avec La Cabane Éclairée
→ Les Droits du Piéton ♀️
→ Activité créative avec Atelier 21
→ Don de livres surprise emballés, atelier de création de minis sapins et décos de Noël à partir d’un livre & stand de présentation de l’association La Récré
→ Un brin timide ? Comptez sur le GIP Médiation pour vous rencontrer, orienter et inviter à participer et profiter de la manifestation
→ À 18h : Spectacle de Noël – “Sac à Bafouilles” de la Compagnie Azul Bangor
Pour clôturer cette édition de la Chocolatada dans la joie et la bonne humeur, nous vous invitons à assister à un spectacle monté par la compagnie Azul Bangor !
Retrouvez un joyeux luron accompagné de Lulu, sa jument et Polo, son poney pour un conte familial de Noël mêlant poésie, humour et technique de cavalier !
Projet collectif et participatif co-organisé en partenariat avec les associations :
L’Épicerie Solidaire ; Promofemmes ; Centre d’animation St-Michel ; Café Fantoche ; CACM Events ; Les Droits du Piéton ; Bordeaux Métropole / E-graine ; La Cloche ; La Cabane Éclairée ; Artilus ; La Boucle ; La Récré ; Maison des Familles ; La Bibliothèque des Capucins ; Ludoludik ; La Planche ; Récup’R ; Atelier 21 ; GIP Médiation ; Women Across Borders ; La Cabane à Gratter ; Yakafaucon ; La Halle des Douves
L’évènement est totalement gratuit, mais si vous souhaitez soutenir notre association ainsi que ses actions socio-culturelles dans le quartier, vous pouvez adhérer à prix libre juste ici : https://www.helloasso.com/…/adhesion-2025-les-p-tits…
********************************************************************************************************************
// INFOS PRATIQUES //
Vendredi 12 décembre
⏰ De 16h à 19h
Place André Meunier, Bordeaux
Comment venir ?
En : 6 minutes depuis la gare
En : arrêt Sainte-Croix (tram C et D)
En : arrêt Gustave Eiffel (ligne G)
