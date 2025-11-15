La chorale Aria en concert Rue du stade Bellevigne-les-Châteaux

La chorale Aria en concert

L’association Brézé Patrimoine a le plaisir de recevoir la chorale ARIA d’Allonnes. Un panel de chansons d’hier et d’aujourd’hui pour petits et grands vont est proposé. Ambiance assurée ! Vous êtes attendus nombreux.

Rue du stade Brézé Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 66 58 assobrezepatrimoine@gmail.com

English :

The Brézé Patrimoine association is delighted to welcome the ARIA choir from Allonnes. A selection of songs from the past and the present for young and old alike. Atmosphere guaranteed! We look forward to seeing you there.

German :

Der Verein Brézé Patrimoine freut sich, den Chor ARIA aus Allonnes begrüßen zu dürfen. Es werden Lieder von gestern und heute für Groß und Klein vorgetragen. Die Stimmung ist garantiert! Sie werden zahlreich erwartet.

Italiano :

L’associazione Brézé Patrimoine è lieta di accogliere il coro ARIA di Allonnes. Si esibiranno in una serie di canzoni del passato e del presente per grandi e piccini. L’atmosfera è garantita! Ci auguriamo di vedervi numerosi.

Espanol :

La asociación Brézé Patrimoine se complace en recibir al coro ARIA de Allonnes. Interpretará canciones del pasado y del presente para grandes y pequeños. El ambiente está garantizado Esperamos contar con la presencia de muchos de ustedes.

