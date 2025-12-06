La Chorale chante pour le Téléthon Martel
samedi 6 décembre 2025.
La Chorale chante pour le Téléthon
Place des consuls Martel Lot
Participation libre
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Représentation de la Chorale A Tout Chœur dans la salle de la Raymondie
Chorale dirigée par Guillaume Valadié
Représentation de la Chorale A Tout Chœur dans la salle de la Raymondie
Chorale dirigée par Guillaume Valadié .
Place des consuls Martel 46600 Lot Occitanie
Performance by the A Tout Ch?ur choir in the Raymondie hall
Choir directed by Guillaume Valadié
L’événement La Chorale chante pour le Téléthon Martel a été mis à jour le 2025-11-30 par OT Vallée de la Dordogne