La Chorale chante pour le Téléthon

Martel Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Représentation de la Chorale A Tout Chœur dans la salle de la Raymondie

Chorale dirigée par Guillaume Valadié

Place des consuls Martel 46600 Lot Occitanie

English :

Performance by the A Tout Ch?ur choir in the Raymondie hall

Choir directed by Guillaume Valadié

