La chorale chanteval chante Noël pour vous et avec vous Muhlbach-sur-Munster

La chorale chanteval chante Noël pour vous et avec vous

46 rue Principale Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06 18:30:00

2025-12-06

La chorale Chanteval chante Noël pour vous et avec vous.

Des chants de régions de France et d’ailleurs. Un programme varié qui sera ponctué par un ensemble de flûtes à bec. La chorale Chanteval, de Munster, est riche d’une cinquantaine de choristes de toute la Vallée et au delà. Elle est placée sous la baguette bienveillante et exigeante d’Agnès Keller.Elle prépare avec coeur ce rendez-vous de fin d’année. Ce concert nous fera entrer ensemble et joyeusement dans la période de Noël. .

46 rue Principale Muhlbach-sur-Munster 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 15 09 00 agnes.michel.simon@gmail.com

