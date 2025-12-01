La chorale Contrepoint de Saumur chante Noël ! Saumur
Place Saint Nicolas Saumur
2025-12-21 16:00:00
2025-12-21
La chorale Contrepoint de Saumur a le plaisir de vous convier à son concert de Noël.
Au programme Praetorius, Bach, Franck, Mozart, Haendel ainsi que des chants traditionnels de Noël.
Avec Jean-Marc Le Corre au piano et Christian Foulonneau à la direction.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 16h. .
Place Saint Nicolas Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 60 37 88 96 sergepotin@hotmail.fr
English :
Saumur’s Contrepoint choir is delighted to invite you to its Christmas concert.
German :
Der Chor Contrepoint aus Saumur freut sich, Sie zu seinem Weihnachtskonzert einzuladen.
Italiano :
Il coro Saumur Contrepoint è lieto di invitarvi al suo concerto di Natale.
Espanol :
El coro Saumur Contrepoint tiene el placer de invitarle a su concierto de Navidad.
