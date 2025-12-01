La chorale Contrepoint de Saumur chante Noël ! Saumur

La chorale Contrepoint de Saumur chante Noël !

Place Saint Nicolas Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

La chorale Contrepoint de Saumur a le plaisir de vous convier à son concert de Noël.

Au programme Praetorius, Bach, Franck, Mozart, Haendel ainsi que des chants traditionnels de Noël.

Avec Jean-Marc Le Corre au piano et Christian Foulonneau à la direction.

Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 16h. .

Place Saint Nicolas Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 60 37 88 96 sergepotin@hotmail.fr

English :

Saumur’s Contrepoint choir is delighted to invite you to its Christmas concert.

German :

Der Chor Contrepoint aus Saumur freut sich, Sie zu seinem Weihnachtskonzert einzuladen.

Italiano :

Il coro Saumur Contrepoint è lieto di invitarvi al suo concerto di Natale.

Espanol :

El coro Saumur Contrepoint tiene el placer de invitarle a su concierto de Navidad.

