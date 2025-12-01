La chorale de Battant à Saint-Juan Rue du chalet Saint-Juan

La chorale de Battant à Saint-Juan

Rue du chalet Association Au Coin d’ta rue Saint-Juan Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20 23:00:00

Date(s) :

2025-12-20

L’association Au coin d’ta rue accueille la chorale de Battant pour un concert et réserve des surprises pour le reste de la soirée.

Boissons & restauration locale. .

Rue du chalet Association Au Coin d’ta rue Saint-Juan 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 70 45 01 aucoindtarue@gmail.com

English : La chorale de Battant à Saint-Juan

L’événement La chorale de Battant à Saint-Juan Saint-Juan a été mis à jour le 2025-12-12 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS