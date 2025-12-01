La chorale de Battant à Saint-Juan Rue du chalet Saint-Juan
La chorale de Battant à Saint-Juan Rue du chalet Saint-Juan samedi 20 décembre 2025.
Rue du chalet Association Au Coin d’ta rue Saint-Juan Doubs
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20 23:00:00
2025-12-20
L’association Au coin d’ta rue accueille la chorale de Battant pour un concert et réserve des surprises pour le reste de la soirée.
Boissons & restauration locale. .
Rue du chalet Association Au Coin d’ta rue Saint-Juan 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 70 45 01 aucoindtarue@gmail.com
