LA CHORALE DE COURET Chemin des Gîtes Soueich

LA CHORALE DE COURET
Chemin des Gîtes AU SOUEICHKFÉ Soueich Haute-Garonne
Début : 2025-11-19 19:30:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Chants du Cagire au SoueichKfé
Le chœur près du Cagire, Comminges en fête, Chants pyrénéens, variétés françaises et étrangères. .
Chemin des Gîtes AU SOUEICHKFÉ Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
English :
Chants du Cagire at SoueichKfé
German :
Gesänge aus dem Cagire im SoueichKfé
Italiano :
Canti del Cagire a SoueichKfé
Espanol :
Cantos del Cagire en SoueichKfé
