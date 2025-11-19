LA CHORALE DE COURET Chemin des Gîtes Soueich

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chemin des Gîtes AU SOUEICHKFÉ Soueich Haute-Garonne

2025-11-19 19:30:00
2025-11-19

2025-11-19

Chants du Cagire au SoueichKfé
Le chœur près du Cagire, Comminges en fête, Chants pyrénéens, variétés françaises et étrangères.   .

Chemin des Gîtes AU SOUEICHKFÉ Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie   soueichkfe@gmail.com

English :

Chants du Cagire at SoueichKfé

German :

Gesänge aus dem Cagire im SoueichKfé

Italiano :

Canti del Cagire a SoueichKfé

Espanol :

Cantos del Cagire en SoueichKfé

L’événement LA CHORALE DE COURET Soueich a été mis à jour le 2025-11-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE