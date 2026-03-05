La chorale de la liberté Vierville-sur-Mer

La chorale de la liberté

Rue de la Hérode Vierville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Chorale de la liberté organisée par Flower camping Omaha Beach et le musée D-Day Omaha.

Les voix des Normands s’unissent pour vous offrir une soirée où la musique devient pure émotion.

Un moment unique avec la Chorale de La Licorne et la Chorale du Bessin !

Près d’une centaine de choristes se rassemblent pour faire vibrer un répertoire riche et émouvant, célébrant la liberté sous toutes ses formes. À travers des œuvres classiques, contemporaines ou issues du patrimoine populaire, ce chœur éphémère fait dialoguer les sensibilités et les générations. .

Rue de la Hérode Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 41 73 villagedomaha@gmail.com

English : La chorale de la liberté

Freedom Choir organised by Flower camping Omaha Beach and the D-Day Omaha Museum.

