LA CHORALE DES GARRIGUES CHANTE NOËL Montpellier

LA CHORALE DES GARRIGUES CHANTE NOËL

Place Saint-Roch Montpellier Hérault

La Chorale les Garrigues accompagnée par l’ensemble à cordes 2si2la chante Noël le dimanche 07 décembre à 17h !

Au programme

Bach, Haendel, Mozart, Franck, Noëls populaires

Entrée libre

Place Saint-Roch Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Les Garrigues choir, accompanied by the 2si2la string ensemble, sings Christmas on Sunday, December 07 at 5pm!

On the program:

Bach, Handel, Mozart, Franck, popular Christmases

Free admission

