LA CHORALE DES GARRIGUES CHANTE NOËL Montpellier
Place Saint-Roch Montpellier Hérault
2025-12-07
La Chorale les Garrigues accompagnée par l’ensemble à cordes 2si2la chante Noël le dimanche 07 décembre à 17h !
Au programme
Bach, Haendel, Mozart, Franck, Noëls populaires
Entrée libre
English :
Les Garrigues choir, accompanied by the 2si2la string ensemble, sings Christmas on Sunday, December 07 at 5pm!
On the program:
Bach, Handel, Mozart, Franck, popular Christmases
Free admission
