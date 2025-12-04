La chorale des Lutins de Noël à Langres Langres
La chorale des Lutins de Noël à Langres Langres samedi 20 décembre 2025.
La chorale des Lutins de Noël à Langres
Dans les rues de la ville Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-24
Tout public
Déambulation dans le centre-ville. .
Dans les rues de la ville Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 49
English :
L’événement La chorale des Lutins de Noël à Langres Langres a été mis à jour le 2025-12-01 par Antenne du Pays de Langres