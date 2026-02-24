La Chorale du PIAF chante pour la journée internationale des droits de la femme Médiathèque de Vernon Vernon
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Début : 2026-03-08 17:30:00
fin : 2026-03-08 18:30:00
2026-03-08
Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, la médiathèque de Vernon accueille la chorale du PIAF ! Venez jeter une oreille à la joyeuse chorale du PIAF, 30 voix de femmes pour un répertoire international et original. .
