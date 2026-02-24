La Chorale du PIAF chante pour la journée internationale des droits de la femme Médiathèque de Vernon Vernon

La Chorale du PIAF chante pour la journée internationale des droits de la femme

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2026-03-08 17:30:00

fin : 2026-03-08 18:30:00

2026-03-08

Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, la médiathèque de Vernon accueille la chorale du PIAF ! Venez jeter une oreille à la joyeuse chorale du PIAF, 30 voix de femmes pour un répertoire international et original. .

