La Chorale du Voyage – Le Voyage en Hiver Les Nefs des Machines de l’Île Nantes

La Chorale du Voyage – Le Voyage en Hiver Samedi 20 décembre, 17h00 Les Nefs des Machines de l’Île Loire-Atlantique

Sous la direction inspirée de la talentueuse cheffe de chœur Jane Héraud.

Le Voyage en Hiver renoue avec La Chorale du Voyage, constituée de de chanteurs amateurs nantais, qui accompagnera l’intégralité du Voyage en hiver, en venant ponctuer plusieurs étapes du parcours.

Et parce qu’une surprise ne vient jamais seule, le public retrouvera à chaque date un deuxième concert secret qui reste fidèle à l’esprit d’imprévu et de découverte de l’événement.

De la pop à l’énergie punk-folk en passant par la ballade, les chants vous font voyager à travers les genres musicaux pour une expérience feel good contagieuse et offrent une vision décalée et groovie des chants traditionnels.

Un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer :

Samedi 22 novembre 2025 à 17h : Lancement du Voyage en hiver, place Félix Fournier

Samedi 29 novembre 2025 à 17h : Jardin du muséum

Samedi 6 décembre 2025 à 17h : Place Félix Fournier

Samedi 13 décembre 2025 à 17h : Château des ducs de Bretagne

Samedi 20 décembre 2025 à 17h : Sous les Nefs

Samedi 3 janvier 2026 à 17h : Musée d’arts

Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver

© David Gallard – LVAN