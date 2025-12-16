La chorale du voyage Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-03 16:00 – 16:30

Gratuit : oui Sans réservation dans la limite des places disponibles Tout public, En famille

Sous la direction inspirée de la cheffe de choeur Jane Héraud. Le Voyage en hiver renoue avec La Chorale du Voyage constituée de chanteuses et chanteurs amateurs nantais. De la pop à l’énergie punk-folk en passant par la ballade, les chants vous font voyager à travers les genres musicaux pour une expérience feel good contagieuse et offrent une vision décalée et groovie des chants traditionnels.Durée : 30mn

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html