LA CHORALE FAIT SON CINÉMA Pré de la Tour Brenoux vendredi 4 juillet 2025.

Pré de la Tour Langlade Brenoux Lozère

Gratuit

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Programmation musicale chantée en live sur le marché de producteurs avec la chorale de Bagnols les Bains . On trouve de tout dans les musiques de film chant du monde, rock, gospel, classique, jazz… La Chorale fait son Cinéma vient y piocher allègrement son répertoire, en proposant des adaptations ludiques à quatre voix fortes en émotions.

Retrouvez également un bar à vins régionaux

Retrouvez également un bar à vins régionaux .

Pré de la Tour Langlade Brenoux 48000 Lozère Occitanie rdv.valdo@gmail.com

English :

Live music at the farmers’ market with the Bagnols les Bains choir. Film music has it all: world music, rock, gospel, classical, jazz… La Chorale fait son Cinéma draws on its repertoire, offering playful, emotionally-charged adaptations for four voices.

There’s also a regional wine bar

German :

Live gesungenes Musikprogramm auf dem Bauernmarkt mit dem Chor aus Bagnols les Bains . In der Filmmusik findet man alles: Weltgesang, Rock, Gospel, Klassik, Jazz usw. La Chorale fait son Cinéma » (Der Chor macht sein Kino) greift fröhlich in sein Repertoire und bietet spielerische vierstimmige Adaptionen mit starken Emotionen an.

Außerdem gibt es eine Bar mit regionalen Weinen

Italiano :

Musica dal vivo al mercato contadino con il coro di Bagnols les Bains. La musica da film ha di tutto: world music, rock, gospel, classica, jazz… La Chorale fait son Cinéma sceglierà dal suo repertorio e proporrà alcuni adattamenti a quattro voci di grande impatto emotivo.

C’è anche un’enoteca regionale

Espanol :

Música en directo en el mercado agrícola con el coro de Bagnols les Bains. La música de cine lo tiene todo: world music, rock, gospel, clásica, jazz… La Chorale fait son Cinéma escogerá de su repertorio algunas adaptaciones a cuatro voces cargadas de emoción.

También hay un bar de vinos regionales

