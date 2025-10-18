LA CHORALE FAIT SON CINÉMA Théâtre O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet

LA CHORALE FAIT SON CINÉMA

Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

2025-11-08 2025-11-22

ATELIER CHANT CHORALE

Animé par Lucile Dupla de la cie le Théâtre Debout à partir de 13 ans

10 journées et 5 demi-journées.

Grâce à des exercices ludiques et des échauffements vocaux et corporels, vous chanterez à plusieurs voix, en polyphonie, des chansons et musiques qui ont marqué l’histoire du cinéma.

Participation 250€/ an.

“La Chorale fait son Cinéma” par Lucile Dupla de la cie le Théâtre Debout à partir de 13 ans

Au cours de l’année scolaire nous aurons 10 journées (5h de pratique plus une pause repas) et 5 demi-journées (3h en matinée)

On trouve de tout dans les musiques de film chant du monde, rock, gospel, classique, jazz….La Chorale fait son cinéma vient y piocher allègrement son répertoire ! Aucun pré requis musical ne vous est demandé, il vous suffit d’aimer la musique, d’aimer chanter, d’aimer apprendre et d’être curieux.

Participation 250€/ an. Paiement possible en 3 fois, aides FNAS acceptées. 3 séances d’essai avant inscription définitive. .

Théâtre O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie contact@festivaldolt.org

English :

CHORAL SINGING WORKSHOP

Led by Lucile Dupla of the Théâtre Debout company ages 13 and up

10 days and 5 half-days.

Through playful exercises and vocal and body warm-ups, you’ll sing in polyphony in several voices, songs and music that have marked the history of cinema.

Participation: 250€ year.

German :

WORKSHOP CHORGESANG

Geleitet von Lucile Dupla von der Cie le Théâtre Debout ab 13 Jahren

10 Tage und 5 halbe Tage.

Mithilfe von spielerischen Übungen und Aufwärmübungen für Stimme und Körper singen Sie mehrstimmig und polyphon Lieder und Musikstücke, die die Filmgeschichte geprägt haben.

Teilnahme: 250 Euro/Jahr.

Italiano :

LABORATORIO DI CANTO CORALE

Condotto da Lucile Dupla della compagnia Théâtre Debout dai 13 anni in su

10 giorni e 5 mezze giornate.

Utilizzando esercizi ludici e di riscaldamento vocale e corporeo, canterete in polifonia a più voci, canzoni e musiche che hanno segnato la storia del cinema.

Prezzo: 250 euro/anno.

Espanol :

TALLER DE CANTO CORAL

Dirigido por Lucile Dupla de la compañía Théâtre Debout a partir de 13 años

10 días y 5 medias jornadas.

Mediante ejercicios lúdicos y calentamientos vocales y corporales, cantará en polifonía a varias voces, canciones y músicas que han marcado la historia del cine.

Precio: 250 euros año.

