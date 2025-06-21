la chorale « la Volière » fête la musique Salle Chartreuse St André Bordeaux

la chorale « la Volière » fête la musique Salle Chartreuse St André Bordeaux samedi 21 juin 2025.

la chorale « la Volière » fête la musique Samedi 21 juin, 19h00 Salle Chartreuse St André Gironde

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-21T19:00:00 – 2025-06-21T20:00:00

Fin : 2025-06-21T19:00:00 – 2025-06-21T20:00:00

Pour la fête de la musique, la chorale « la Volière » chantera des chants d’époques, styles et pays variés dans le parc de la Chartreuse St André à Bordeaux Caudéran.

Venez les écouter et même chanter avec eux à partir de 19h.

Salle Chartreuse St André 194 av Mal de Lattre de Tassigny – 33200 BORDEAUX Caudéran Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine

la chorale la volière donnera un concert pour fêter la musique chorale musique