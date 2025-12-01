La chorale Le choeur du donjon Médiathèque François Mitterrand Argentan
Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne
Début : 2025-12-18 20:00:00
fin : 2025-12-18
2025-12-18
La chorale Le chœur du donjon sous la direction de Jacques Vidal à la médiathèque François Mitterrand.
Sur réservation au 06 82 63 55 43 .
