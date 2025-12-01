La chorale Le choeur du donjon Médiathèque François Mitterrand Argentan

La chorale Le choeur du donjon

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 20:00:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

La chorale Le chœur du donjon sous la direction de Jacques Vidal à la médiathèque François Mitterrand.

Sur réservation au 06 82 63 55 43 .

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50

English : La chorale Le choeur du donjon

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La chorale Le choeur du donjon Argentan a été mis à jour le 2025-11-19 par Terres d’Argentan Intercom