La chorale Loire Valley Voices fait la fête à Fontevraud ! Fontevraud-l’Abbaye

1 place des Noyers Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

2026-02-28

Pour sa 5ème saison, la Chorale Loire Valley Voices innove ! À partir de 2026, elle accueille un artiste invité lors de son concert à domicile, au Foyer Yves Duteil de Fontevraud. Cette année, retrouvez l’artiste bénino-togolaise Nono Miwa, sacrée meilleure artiste africaine de l’année 2025.

Nono Miwa

Autrice-compositrice-interprète, cette artiste bénino-togolaise vient de remporter le trophée de l’artiste Africaine de l’année 2025 à l’Afro Gala de Lyon. Installée en Anjou, elle se produit avec ses 4 musiciens sur les scènes de France et d’Afrique. Du rythme, du tempérament, des échanges spontanés avec la salle, et un répertoire unique afro jazz soul. La combinaison avec les sons pop-rock-soul de la chorale feel good LVV, donne tous les ingrédients d’une soirée qui fera oublier l’hiver !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 28 février 2026 de 20h à 23h.

Ouverture des portes à 19h15. .

