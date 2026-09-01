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AGENDA · Lalheue

La Chorale Mélimélodie fait sa rentrée ! Salle des Fêtes Lalheue

jeudi 10 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Lalheue

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
13 Route de la Chapelle
Ville
71240 Lalheue
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Lalheue

La Chorale Mélimélodie fait sa rentrée !

Salle des Fêtes 13 Route de la Chapelle Lalheue Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:00:00
fin : 2026-09-10 22:00:00

Date(s) :
2026-09-10

Mélimélodie est une association accessible à tous et dont l’objet est l’apprentissage du chant choral.
Le répertoire varie du classique à la variété française et internationale. Nous chantons sous la direction de notre Cheffe de Choeur, Émilie Guerelle.
Chorale enfants le jeudi de 18h00 à 18h45 à partir de 4 ans
Reprise des répétitions le 10 septembre 2026

Chorale adultes le jeudi de 20h15 à 22h
Reprise des répétitions le 10 septembre 2026

Coût 74€ par an (adhésion annuelle de 20€ plus cotisation de 18€ par trimestre)
Pour tout renseignement complémentaire
Jean-Pierre BECK (06 07 18 79 24)
Émilie GUERELLE (06 11 70 28 20)   .

Salle des Fêtes 13 Route de la Chapelle Lalheue 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 18 79 24 

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English :

L’événement La Chorale Mélimélodie fait sa rentrée ! Lalheue a été mis à jour le 2026-08-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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