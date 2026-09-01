La Chorale Mélimélodie fait sa rentrée ! Salle des Fêtes Lalheue

Informations pratiques

Lalheue

La Chorale Mélimélodie fait sa rentrée !

Salle des Fêtes 13 Route de la Chapelle Lalheue Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:00:00

fin : 2026-09-10 22:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Mélimélodie est une association accessible à tous et dont l’objet est l’apprentissage du chant choral.

Le répertoire varie du classique à la variété française et internationale. Nous chantons sous la direction de notre Cheffe de Choeur, Émilie Guerelle.

Chorale enfants le jeudi de 18h00 à 18h45 à partir de 4 ans

Reprise des répétitions le 10 septembre 2026

Chorale adultes le jeudi de 20h15 à 22h

Reprise des répétitions le 10 septembre 2026

Coût 74€ par an (adhésion annuelle de 20€ plus cotisation de 18€ par trimestre)

Pour tout renseignement complémentaire

Jean-Pierre BECK (06 07 18 79 24)

Émilie GUERELLE (06 11 70 28 20) .

Salle des Fêtes 13 Route de la Chapelle Lalheue 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 18 79 24

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English :

L’événement La Chorale Mélimélodie fait sa rentrée ! Lalheue a été mis à jour le 2026-08-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne